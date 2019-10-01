МСП Банк снизит ставки по кредитам для бизнеса до 7,75 процента годовых

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снижает ставку по кредитам в рамках программы субсидирования кредитования Министерства экономического развития РФ. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В сообщении отмечается, что для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка: 7,75 процента годовых на любые цели для предпринимателей, ведущих свою деятельность в приоритетных нишах банка (резиденты ДФО, СКФО и моногородов, высокотехнологичные стартапы и газели, сельскохозяйственные кооперативы, предприниматели в сфере спорта, представители семейного бизнеса и «серебряного бизнеса» (старше 45 лет), женщины-предприниматели); 8 процентов годовых на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса; 8,25 процента годовых на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Пресс-служба Корпорации МСП также сообщает о том, что льготные ставки будут действовать в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития РФ. Так, малые и средние компании должны соответствовать условиям 209-ФЗ, иметь хорошее финансовое положение и не иметь задолженностей по налогам и зарплате и просроченных платежей по другим кредитам.