Корпорация МСП поддержит Российско-Кыргызский фонд развития

Руководитель дирекции международной деятельности Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Никита Банцекин и заместитель председателя правления Российско-Кыргызский фонда развития Олег Кудяков подписали меморандум о взаимопонимании в котором определили цели предстоящего сотрудничества. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации. Подписание документа прошло на полях IV Международного форума «Евразийская неделя» в Бишкеке.

Стороны намерены объединить усилия в вопросах содействия развитию предпринимательства обеих стран-участниц ЕАЭС, установления взаимовыгодных отношений и развития кооперации между российскими и кыргызскими субъектами МСП.

Одним из важных направлений сотрудничества станет взаимодействие по продвижению на территорию Кыргызской Республики геомаркетингового информационно-аналитического Портала Бизнес-навигатора МСП как инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и перспективного интеграционного инструмента развития торгово-экономического сотрудничества на пространстве ЕАЭС.

Корпорация МСП поддержит фонд в создании и развитии совместных проектов, включая инвестиционные, и иные формы сотрудничества. Речь идет о торгово-производственной и научно-технической кооперации между российскими и кыргызскими субъектами МСП в сфере высоких технологий и инноваций и других приоритетных для каждой из сторон сфер деятельности.

Подписанный документ также предполагает проработку возможности совместного стимулирования увеличения доли субъектов МСП в закупках крупных компаний, в том числе в процессе встраивания субъектов МСП в производственно-сбытовые цепочки предприятий крупного бизнеса на территории Российской Федерации и Кыргызской Республики.

