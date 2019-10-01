В России появится новый цементный завод

В Пермском крае планируется построить новый цементный завод мощностью 300 тысяч тонн цемента в год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Максим Решетников.

Так, в документе речь идет о переводе 78 гектаров в городе Чусовой в земли промышленного назначения. Сообщается, что строительством займется местное акционерное общество «Карьер».

По планам инвестора, на заводе будет организовано 300 рабочих мест. Работы будут длиться до 2024 года, а объем инвестиций составит от 2,3 миллиарда рублей. «Будем помогать и дальше», — сказано в публикации.

Известно, что соглашение о создании предприятия были подписано в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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