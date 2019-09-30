На улучшение жизни сибиряков потратят миллиарды рублей

Новосибирская область до 2024 года получит от федерального центра почти четыре миллиарда рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, сообщает VN.ru.

«Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона», — отметил он.

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К концу 2024 года в Новосибирской области планируется переселить из аварийного жилья около 7 тысяч человек. Согласно плану, переселение 5,3 тысячи граждан будет обеспечено за счет федерального бюджета, еще 1,7 тысячи будут расселены по договорам о развитии застроенных территорий. Площадь аварийного жилого фонда в регионе оценивается в 108 тысяч квадратных метров.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется в России довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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