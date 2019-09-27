В российском городе переделали березовую рощу в парк

В городе Черепаново Новосибирской области открыли новый парк, который был создан на месте пустующей березовой рощи. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, передает ТАСС.

По его словам, проект благоустройства территории был запущен три года назад при участии местных жителей. «Ранее здесь была неприглядная березовая роща, и в какой-то момент было принято решение привести ее в порядок», — пояснил он.

Министр рассказал, что, в частности, в парке были уложены тротуары, проведено освещение, организованы детские площадки и территории для занятия хоккеем и волейболом.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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