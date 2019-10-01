Более 20 активистов «Народного ополчения России» доставили в полицию

Сотрудники полиции доставили в отделы 25 активистов праворадикального объединения «Народное ополчение России» (запрещено в России). Видео одного из задержаний во вторник, 1 октября, публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как бойцы ОМОНа надевают на лежащего на земле мужчину наручники.

По данным телеканала, следственные действия проводились в 16 регионах России. Где именно было снято видео, не уточняется. У доставленных в полицию изъяли оружие, порох, инструкции по тактике ведения партизанской войны и изготовлению взрывных устройств, агитационные материалы и символику организации.

Организация «Народного ополчения России» была создана в 2015 году и стала правопреемником «Народного ополчения имени Минина и Пожарского», главарем которой был отставной полковник Владимир Квачков.

19 февраля Квачкова освободили из мордовской колонии в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Полковник должен был находиться в тюрьме до августа 2019 года.

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