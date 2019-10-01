Друг Кокорина и Мамаева останется за решеткой

В Москве суд отказал в условно-досрочном освобождении Александру Протасовицкому — четвертому фигуранту дела в отношении братьев Кокориных и Павла Мамаева. Об этом во вторник, 1 октября, его адвокат Николай Савостьянок сообщил РИА Новости.

Выездное заседание прошло в исправительной колонии, где находится Протасовицкий, приговоренный к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Ранее другой его защитник, Татьяна Прилипко, рассказала, что у молодого человека обнаружились три взыскания, полученных в СИЗО.

При этом 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об УДО в отношении его приятелей Александра Кокорина и Павла Мамаева, приговоренных к полутора годам и одному году и пяти месяцем лишения свободы соответственно.

Оба футболиста находились под стражей с октября 2018-го. Срок задержания неоднократно продлевался. При участии Протасовицкого и Кирилла Кокорина они учинили две драки в центре Москвы. Сперва напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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