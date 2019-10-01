Сотрудники ОБСЕ и Красного Креста попали под огонь украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из стрелкового оружия по селу Коминтерново в Донбассе, где находились сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.

«Сегодня ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК, СММ (Специальной мониторинговой миссии — прим. «Ленты.ру») ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста выехали на место работ по восстановлению электроснабжения в село Коминтерново», — указывается в сообщении.

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По предварительным данным, в результате обстрела украинской армией пострадавших и повреждений объектов нет. Представители ДНР отмечают, что ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия несмотря на ранее согласованный режим тишины. В связи с этим власти республики повторно запросили гарантии безопасности у украинской стороны. Сообщается, что ВСУ выпустили за прошедшие сутки более полусотни единиц боеприпасов.

17 сентября стало известно, что Украина разместила в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки и артиллерию, тем самым нарушив условия установленного в июле бессрочного абсолютного перемирия. Впервые его удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

Боевые действия в Донбассе начались после того, как весной 2014-го Киев попытался силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Жертвами противостояния стали, по данным ООН на начало 2019 года, около 13 тысяч человек, еще около 30 тысяч получили ранения. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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