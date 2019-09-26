Украинские военные потеряли в Донбассе беспилотник

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат типа Phantom, ранее атаковавший гражданский автомобиль в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам официального представителя Народной милиции ДНР, украинские силовики пытались использовать летательный аппарат для корректировки огня по территориям, неподконтрольным Киеву. В ходе изучения аппаратуры сбитого беспилотника, сотрудники Народной милиции смогли извлечь из него поврежденную карту памяти.

На ней была сохранена видеозапись момента сброса самодельного взрывного устройства на автомобиль, припаркованный рядом с жилыми объектами. Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видеозапись на своем канале в Youtube.

«Указанные материалы будут переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады», — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины разместили в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса танки и артиллерию, тем самым нарушив условия установленного в июле бессрочного абсолютного перемирия. Впервые его удалось установить в июле 2019 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

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