Задержание убийцы полковника СКР попало на видео

Видео: «Лента.ру»

Задержание мужчины, убившего ножом сотрудника Следственного комитета России (СКР) у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставил источник.

На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов изучают документы мужчины, чьи руки скованы наручниками. Сам задержанный стоит лицом к стене, затем показывает сотрудникам письмо.

По данным источника, мужчина — уроженец Санкт-Петербурга, он приехал в Москву и пикетировал с плакатом приемную СКР. Полковник вышел к нему, чтобы узнать, что случилось, и убийца бросился на него с ножом. Погибший был сотрудником управления по рассмотрению обращений граждан, фактически он никак не был связан с делом, по которому приехал петербуржец, и стал его случайной жертвой.

По информации Telegram-канала 112, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Нападение на полковника юстиции приезжим из Санкт-Петербурга было совершено 1 октября. На тот момент сотрудник выполнял свои служебные обязанности по организации приема граждан. Позже пострадавший скончался в больнице. Нападавший неоднократно жаловался на бездействие следователей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru