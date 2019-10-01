Сотрудника СКР ударили ножом на проходной ведомства

Сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) ударили ножом на проходной ведомства на Техническом переулке в Москве. Об этом во вторник, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Инцидент произошел при исполнении им служебных обязанностей по организации приема граждан у одного из заместителей председателя ведомства Александра Бастрыкина. Нападавший задержан, с ним работают следователи. Пострадавшего сотрудника госпитализировали для оказания экстренной медицинской помощи.

По данным источника в правоохранительных органах, им оказался 39-летний подполковник юстиции. Он получил тяжелое ранение в область сердца.

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