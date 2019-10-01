Подполковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом во вторник, 1 октября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

О нападении на потерпевшего «Ленте.ру» ранее сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным источника в правоохранительных органах, погибший — 39-летний подполковник юстиции. Нападение на него было совершено в тот момент, когда он выполнял свои служебные обязанности по организации приема граждан у одного из заместителей председателя СКР Александра Бастрыкина.

Нападавший нанес подполковнику тяжелое ранение в область сердца, которое оказалось смертельным. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. По данным Telegram-канала «112», это 39-летний приезжий из Санкт-Петербурга, который ранее неоднократно жаловался на бездействие следователей. Как отмечает «Интерфакс», у мужчины могут быть психические отклонения.

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