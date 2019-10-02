В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

News This Second / Twitter

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания The Hartford Courant Дэвид Оуэнс.

Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут. По предварительным данным, бомбардировщик врезался в одно из зданий воздушной гавани.

По данным портала Aviation Safety, самолет столкнулся с землей, когда пытался вернуться в аэропорт. Отмечается, что его бортовой номер N93012 принадлежит частному некоммерческому фонду The Collings Foundation, занимающемуся сохранением истории автомобилей и авиации.

Видео с места происшествия доступно в Twitter. На кадрах виден столб черного дыма возле ангаров.

Данных о погибших и пострадавший пока нет.

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