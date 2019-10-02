Сидящая в тюрьме политик попросилась к врачу и сбежала через окно

Бывший колумбийский сенатор Аида Мерлано сбежала из тюрьмы во время поездки к врачу. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Национальный институт исправительных и тюремных учреждений (INPEC).
Побег произошел, когда женщину привезли к стоматологу в медцентр за пределами тюрьмы. В настоящее время ведется расследование, преступницу ищут.
Как отмечает газета El Tiempo, политика привезли из тюрьмы «Эль-Буэн-Пастор» в медцентр на севере Боготы на машине в сопровождении двух женщин-надзирателей. В клинике заключенная провела почти два часа и лишь после этого сбежала.
Видео побега опубликовало радио BluRadio. На кадрах видно, что женщина практически скатилась на землю по веревке, а прохожие попробовали помочь ей подняться после жесткого приземления. Затем Мерлано села на мотоцикл сообщника, подъехавший за минуту до побега, и скрылась. За информацию о ее местонахождении назначено вознаграждение в 10 миллионов песо (около 2870 долларов).
Менее чем три недели назад политика приговорили к 15 годам тюрьмы за подкуп голосов на выборах. В сложную схему были вовлечены в том числе бизнесмены.