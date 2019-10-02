Путин назвал Россию надежной

Россия даже в условиях незаконных ограничений и нечистоплотных приемов демонстрирует ответственный подход и надежность на энергорынке, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в среду, 2 октября.

Комментируя поставки газа и нефти в Европу, российский лидер отметил, что нужно руководствоваться принципами прагматизма и надежности. Он заверил, что РФ будет придерживаться этого пути.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

Глава государства также подчеркнул, что строительство «Северного потока-2» носит исключительно коммерческий, а не политический характер.

В сентябре Путин назвал российскую энергетику одной из лучших в мире. По его словам, газ является наиболее экологичным видом топлива из числа углеводородов.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!