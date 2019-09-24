В Москве ответили на угрозу Трампа «Северному потоку-2»

CША и Польша не смогут остановить строительство газопровода по проекту «Северный поток-2», заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя соответствующее намерение лидеров стран. Об этом сообщает RT во вторник, 24 сентября.

Российский сенатор считает, что, даже если удастся притормозить на какое-то время строительство газопровода, в ситуацию вмешается Западная Европа, в частности Германия, которая заинтересована в российском газе.

Джабаров также выразил мнение, что Варшава лишь дублирует слова американского «старшего брата».

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Ранее во вторник президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда обсудили способы препятствия строительству российского газопровода «Северный поток-2». Они считают его угрозой энергетической безопасности.

В конце августа об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее украинский лидер говорил, что остановить реализацию данного проекта под силу только Дональду Трампу.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию.

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