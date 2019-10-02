Катарского шейха-гонщика уличили в кровожадности и наркомании

В США двое мужчин подали иски против катарского шейха Халида бин Хамада аль Тани, на которого они ранее работали. Об этом сообщает Daily Mail.

В суд обратились Мэтью Питтард (Matthew Pittard) и Мэтью Альенде (Matthew Allende). Они обвинили члена королевской семьи в невыплате зарплаты, постоянной работе сверхурочно, несправедливом обращении, насилии и других злоупотреблениях, а также потребовали в общей сложности 34 миллиона долларов компенсаций.

Питтард — бывший морпех. Мужчина утверждает, что сначала работал с шейхом в Катаре, а затем стал главой его службы безопасности в США. Он охранял аль Тани и его окружение в течение 10 месяцев в 2017-2018 годах, в том числе во всех путешествиях.

По словам Питтарда, в первый же месяц работы шейх приказал ему убить человека, пришедшего вернуть 6 тысяч долларов долга. Он отказался и лично выплатил деньги. При этом американец уверен, что его начальник «абсолютно точно» не шутил. Позднее аль Тани обратился к нему с приказом «в стиле мафии» расправиться с женщиной, которую он приревновал к другому. Морпех вновь отказался и попросил не обращаться к нему с подобными просьбами.

Питтард также рассказал, что в июле 2018-го узнал, что шейх незаконно удерживает в одном из своих владений в Катаре американца. Он вместе с сотрудниками посольства США помог ему сбежать. Аль Тани в ответ посадил его в заточение, угрожал расправой, а также под дулом пистолета заставил подписать соглашение о неразглашении данных.

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Альенде же работал на шейха как личный врач в конце 2017-го — начале 2018-го. По его словам, обычно ему приходилось работать сутками напролет во время диких вечеринок аль Тани, чтобы «не дать ему умереть». Однажды он был вынужден назначить принцу препарат с налоксоном, применяемый при передозировке наркотиками, в особенности героином.

Мужчина также рассказал, что после трех недель постоянной работы с 36-часовой «сменой» попросил отдохнуть, и ему разрешили взять выходной. Однако когда он подходил к выходу из резиденции, охранник с оружием сказал ему, что шейх передумал и требует вернуться. Альенде, боясь за жизнь, решил перелезть через 5,5-метровый забор, однако сломал ногу, когда спрыгивал. В итоге его еще два месяца держали в Катаре, прежде чем разрешили вернуться в США.

Халид — сын бывшего эмира Катара Халифа бин Хамад аль-Тани. Он стал первым катарцем, севшим за руль болида «Формулы-1». На родине он также известен как шейх-покровитель дрэг-рейсинга.

Шейх не в первый раз оказывается на слуху в США. В 2015 году он был вынужден уехать из страны после того, как его поймали на опасном вождении в Беверли-Хиллз.

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