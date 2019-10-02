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Украинское жилье подорожало

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За минувший сентябрь средняя стоимость квадратного метра жилья в киевских новостройках выросла на три процента, а за год — почти на девять процентов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные онлайн-базой недвижимости 100realty.ua.

По подсчетам аналитиков, в сентябре средняя стоимость квадратного метра жилья в киевских новостройках достигла 27 тысяч гривен (72,6 тысячи рублей). С января она увеличилась более чем на 10 процентов. Снижение средних цен на новое жилье в прошлом месяце наблюдалось только в Подольском, Оболонском, Святошинском и Дарницком районах города. В оставшихся шести районах рост стоимости «квадрата» составил от 0,9 до 12,5 процента.

Всего в украинской столице предлагаются квартиры в 217 новостройках. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию. Большинство новостроек (42 процента) — это объекты комфорт-класса. На бизнес-класс приходится 28 процентов предложения, на эконом — 22 процента.

Средняя цена новой квартиры в Киеве осенью 2019-го составляет 2,15 миллиона гривен (5,8 миллиона рублей), выяснили эксперты 100realty.ua.

Ранее, в сентябре, Украине предрекли падение цен на жилье. Снизить стоимость квадратных метров, предположительно, поможет отмена паевого взноса на развитие инфраструктуры, который взимался с украинских застройщиков в предыдущие годы.

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