Назван последний теплый день осени в Москве

Ближе к выходным в Москве снова похолодает, но сильных снегопадов пока не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает телеканал «360».

Четверг, 3 октября, будет в Москве очень теплым днем — ожидается от плюс 19 до плюс 21 градуса. 4 октября в Москву придет похолодание на 5-7 градусов, каждый день температура будет падать на это значение, заявил Вильфанд.

В ночь на воскресенье, 6 октября, температура понизится до нулевой отметки. Вильфанд отметил, что возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Дождливая погода продлится до конца выходных, но сильного ветра не будет. Атмосферное давление будет каждый день немного повышаться и достигнет нормальных показателей к концу недели.

Ранее Вильфанд рассказал, что в большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. Теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

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