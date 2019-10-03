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При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны в США погибли 7 человек

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В результате крушения самолета времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») в США погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал WTIC-TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что еще семеро получили тяжелые ранения. Они были доставлены в близлежащие больницы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут. По предварительным данным, бомбардировщик врезался в одно из зданий воздушной гавани. По данным портала Aviation Safety, самолет столкнулся с землей, когда пытался вернуться в аэропорт. Отмечается, что его бортовой номер N93012 принадлежит частному некоммерческому фонду The Collings Foundation, занимающемуся сохранением истории автомобилей и авиации.

Boeing B-17 Flying Fortress — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет начал проектироваться в 1934 году в рамках конкурса по созданию берегового бомбардировщика, действующего против кораблей. В общей сложности было построено более 12,7 тысячи таких самолетов различных модификаций.

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