Подросток спас пятилетнюю сестру от взломщика и погиб

15-летний Хайлер Эдман (Khyler Edman) из американского города Порт Шарлотт, штат Флорида, погиб, когда защищал свою пятилетнюю сестру от вломившегося в их дом мужчины. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мальчик присматривал за младшей сестрой, когда в дом ворвался мужчина. Подросток вступил в схватку с незнакомцем и погиб, защищая сестру. Трагедия произошла в 4:30 утра по местному времени в четверг, 26 сентября.

Тело Эдмана нашли полицейские, которые во время патрулирования обратили внимание на то, что в дом кто-то заходил. По подозрению в совершении преступления они задержали 27-летнего Райана Коула (Ryan Cole).

С 2011 года Коула арестовывали более 20 раз, он был замечен в злоупотреблении наркотиками.

Семья мальчика разместила в интернете некролог, в котором заявила, что Хайлер всегда был замечательным старшим братом. Он был заботливым, любящим и добрым мальчиком.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина попал в отбойное течение и погиб, спасая дочь. Через три часа водолазы нашли тело мужчины в 800 метрах от места, где его видели в последний раз.

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