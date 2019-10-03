Европу призвали одуматься и не давить на Россию себе в убыток

Отсутствие соглашения о транзитных поставках российского газа через Украину и решение Европейского суда по газопроводу Opal может ударить по Европе, поскольку приведет к резкому росту цен на газ. Такое мнение высказал глава германской Wintershall Dea Марио Мерен, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Мерена, повторное ограничение поставок «Газпрома» по Opal «удивило» его, показалось «запутанным и неясным». В частности, он не смог понять, каким образом почти полный доступ российской компании к мощностям газопровода нарушал интересы Польши, хотя именно такой аргумент использовал суд.

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«"Газпром экспорт" бронирует мощности газопровода на аукционах, и на протяжении долгого времени не было другой компании, которая предложила бы забронировать эти мощности», — указал глава Wintershall Dea. Он отметил, что если оба маршрута поставок — через Украину и по Opal, сухопутному продолжению «Северного потока» — не смогут работать в полной мере, то ситуация приведет не только удорожанию, но и окажет долгосрочное негативное влияние на рынок газа.

В то же время Мерен уточнил, что не переживает за физическое отсутствие газа, так как европейские хранилища заполнены. Но цены могут взлететь в случае, если обе эти проблемы не будут решены.

Россия, Украина и Евросоюз ведут трехсторонние переговоры по транзиту. Москва хочет продлить действующее соглашение на год, а Киев и Брюссель настаивают на подписании долгосрочного договора с закрепленными объемами поставок. Накануне президент Владимир Путин рассказал, что Россия готова согласиться на это, но только если Украина успеет до конца года утвердить европейские правила, в чем есть сомнения.

В сентябре Польша успешно оспорила постановление Еврокомиссии от 2016 года, которое позволяло «Газпрому» почти полностью использовать Opal. После этого доступ российской компании к газопроводу ограничили до 50 процентов. Это не позволит ей исполнить контракты перед европейскими потребителями без транзита через Украину.

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