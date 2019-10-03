Власти Подмосковья анонсировали бизнес-миссию в Нью-Дели и Мумбаи

Бизнес-миссия Подмосковья состоится в Нью-Дели и Мумбаи во второй половине ноября, экспортеров приглашают принять участие в презентации своей продукции, заявил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО.

По его словам, за прошлый год экспорт в Индию увеличился на 480 миллионов долларов. В 2017 году товарооборот составил 702,7 миллиона долларов США, а по итогам 2018-го вырос до 857,1 миллиона.

«В Республику Индию активно поставляется электроника, измерительное оборудование, оптические товары, удобрения», —рассказал он.

Хромов добавил, что Подмосковье заинтересовано в расширении сотрудничества.

Ранее уже анонсировалось роду-шоу в Индии. Отмечалось, что подмосковная делегация намерена привлечь к сотрудничеству компании, работающие в сфере тонкой химии, фармацевтики, переработки отходов из пластика.