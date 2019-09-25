Подмосковье проведет роуд-шоу в Турции, Индии и Испании

Московская область до конца года планирует провести презентации своего инвестиционного потенциала в Турции, Индии и Испании, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитируем РИАМО в среду, 25 сентября.

«Будем звать компании, специфические для этих стран», — отметил он.

Он уточил, что на мероприятии в Турции подмосковная делегация сфокусируются на обсуждении совместных медицинских кластеров и развитии гостиничного бизнеса, в Испании — на высокотехнологичном производстве.

В Индии команда из Подмосковья намерена привлечь к сотрудничеству компании, работающие в сфере тонкой химии, фармацевтики, переработки отходов из пластика, добавил он.

Ранее сообщалось, что подмосковная делегация презентует инвестиционный потенциал региона в двух турецких городах в начале октября.

Подмосковное правительство регулярно проводит роуд-шоу с целью привлечения новых инвестиций. По словам губернатора Андрея Воробьева, они обеспечивают экономический рост региона.