Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России

Посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что у государств были большие планы по развитию двусторонних отношений, однако они сорвались из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По словам Хантсмана, Россия и США уже пришли к конкретным договоренностям о создании совместного Совета предпринимателей и Совета экспертов для расширения сотрудничества в области торговли. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп должны были финализировать детали в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине, однако встречу отменили в последний момент из-за задержания украинских моряков.

Также Хантсман рассказал, что в первой половине 2019 года Путин должен был посетить Вашингтон. Затем ожидался ответный визит Трампа в Москву. Эти планы также не были реализованы из-за происшествия в Керченском проливе.

Посол отметил, что после обмена пленными между Россией и Украиной открылось «важное окно возможностей», которое нельзя упускать. Он заявил, что решение украинского вопроса — важное условие для нормализации отношений США и России. Хантсман не исключил, что переговоры по созданию Совета предпринимателей и Совета экспертов могут быть возобновлены в ближайшее время.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Корабли и 24 члена их экипажей были задержаны. Украина считает эти действия актом военной агрессии.

Украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена пленными с Киевом, который прошел 7 сентября.

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