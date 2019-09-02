Посол США пожаловался на закрытые в России двери

Уходящий в отставку посол США в России Джон Хантсман за время своего пребывания в Москве не смог встретиться с рядом российских высокопоставленных чиновников. Об этом глава дипмиссии рассказал в интервью «Комсомольской правде».

В то же время Хантсман отметил, что у него было много важных встреч с высокопоставленными лицами, но были и те, которые по той или иной причине отказывали во встрече. «Я получал приглашения от университетов, а потом по какой-то причине их отменяли, не хотели, чтобы я там выступал», — сказал посол США.

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В России глава дипмиссии находится с 2017 года. Он признается, что, вернувшись на родину, будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян. «А вот по чему я скучать не буду, так это по дверям, которые остались закрытыми и так для меня и не открылись», — добавил он. По его словам, дипломатии нужны «открытые двери и непредвзятость». Хантсман также добавил, что положение посла России в США Анатолия Антонова намного лучше, чем его.

«Он входит в гораздо большее количество дверей, чем я», — заметил американский посол, имея ввиду, что университеты и губернаторы не отменяют встречи с Антоновым.

О желании Джона Хантсмана покинуть свой пост впервые стало известно в июне. В ноябре у дипломата был диагностирован рак первой степени, и он перенес операцию. Утверждается, что он собирается побороться за пост губернатора штата Юта.

Хантсман занял должность посла США в России в октябре 2017 года, сменив на этом посту Джона Теффта; до этого он работал в каждой президентской администрации начиная с администрации Рональда Рейгана. В 1992-1993 годах Хантсман занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах уже был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае.

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