На Кавказе студент ударил одногруппника ножом в спину из-за стула

Студент вуза в дагестанском Избербаше ударил ножом одногруппника из-за того, что они не поделили стул. Об этом в четверг, 3 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.
По данным ведомства, до инцидента пострадавший регулярно подначивал 21-летнего жителя села Новокаякент. В их конфликт вмешалась преподаватель, попросив завершить его мирно, но молодой человек не простил обидчика. В результате, выждав момент, когда студенты входили в помещение аудитории, он напал на одногруппника с холодным оружием, ранив в спину. Пострадавшего госпитализировали.
Позже сотрудники полиции задержали нападавшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
26 февраля сообщалось, что студент техникума в городе Выкса Нижегородской области осужден за убийство приятеля, которое совершил из-за очередности в игре на компьютере. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.