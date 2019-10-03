На Кавказе студент ударил одногруппника ножом в спину из-за стула

Студент вуза в дагестанском Избербаше ударил ножом одногруппника из-за того, что они не поделили стул. Об этом в четверг, 3 октября, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, до инцидента пострадавший регулярно подначивал 21-летнего жителя села Новокаякент. В их конфликт вмешалась преподаватель, попросив завершить его мирно, но молодой человек не простил обидчика. В результате, выждав момент, когда студенты входили в помещение аудитории, он напал на одногруппника с холодным оружием, ранив в спину. Пострадавшего госпитализировали.

Позже сотрудники полиции задержали нападавшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

26 февраля сообщалось, что студент техникума в городе Выкса Нижегородской области осужден за убийство приятеля, которое совершил из-за очередности в игре на компьютере. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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