Полицейский напал на участок в Париже и убил коллегу

Неизвестный с ножом напал на полицейских в участке в Париже и был застрелен. Об этом со ссылкой на источники в полиции города сообщает Reuters.

По данным местных журналистов, один сотрудник правоохранительных органов был серьезно ранен и погиб в результате атаки. «Один мой коллега умер, другой находится в состоянии шока. Нападавшего застрелил еще один полицейский», — заявил журналистам один из сотрудников, работающих в этом участке.

Также сообщается, что нападавший, предположительно, сам был полицейским и работал в этом участке.

Сообщается также, что ближайшая станция метро закрыта в рамках мер безопасности, на место преступления направляется лично министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

В конце июля текущего года мужчина с ножом вошел в отделение полиции в Нью-Йорке и попросил полицейских застрелить его. В него выстрелили из тазера и задержали.

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