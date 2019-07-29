Мужчина с ножом пришел в полицию, попросил его застрелить и попал на видео

Мужчина с ножом пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и попросил его застрелить. Об этом сообщает ABC News на своей странице в Twitter. Издание также опубликовало видеозапись произошедшего.

Инцидент произошел в отделении в районе Бруклин 28 июля. На кадрах видно, как мужчина в джинсах, футболке и кепке заходит в помещение, немного помахивая ножом. Стоящий у входа сотрудник полиции, а также сидящие посетители отходят вглубь. Затем неизвестного, который спокойно стоит на входе, окружают полицейские. Мужчину в итоге обезвредили при помощи электрошокового оружия, он упал на пол. В результате никто не пострадал.

USA Today отмечает, что электрошок был применен после того, как мужчина отказался бросить нож. Как выяснилось, ему 26 лет. После произошедшего его задержали. О мотивах мужчины не сообщается.

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