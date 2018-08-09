Полицейский в США ударил током 11-летнюю девочку

В американском городе Цинциннати (штат Огайо) полицейский применил электрошоковый пистолет к 11-летней девочке, которую заподозрили в краже из магазина. Об этом пишет The Independent.

Стража порядка, который работал в супермаркете во внеслужебное время, позвали разобраться с группой школьниц, якобы крадущих товары. Когда он подошел к одной из девочек, она его проигнорировала и пошла к выходу. Мужчина несколько раз сказал ей остановиться, а затем просто применил электрошок.

Пятиклассницу после этого доставили в местную больницу, затем ее передали опекунам. Девочку обвиняют в краже и препятствии правосудию. Полицейского же ограничили в действиях на время разбирательства.

Мать школьницы считает, что мужчине не место в правоохранительных органах. «Если вы не можете бегать, вам нужно уйти из полиции. Если вы не можете справиться с 11-летним ребенком, вам действительно стоит уйти», — указала она.

В правоохранительных органах Цинциннати указали, что намерены проанализировать политику применения силы к несовершеннолетним. По правилам департамента стражам порядка разрешено использовать электрошоковые пистолеты только когда подозреваемые активно сопротивляются аресту. При этом применять их можно против людей в возрасте от семи до 70 лет. Подобными рамками возмутились местные политики, в частности, заместитель мэра города. Он заявил, что будет продвигать повышение нижнего предела до 12 лет.

Ранее в августе в шведской столице Стокгольме полиция застрелила 20-летнего парня с синдромом Дауна и аутизмом из-за сложившейся «угрожающей ситуации» для окружающих. Как оказалось, он самостоятельно ушел из дома на улицу, взяв с собой игрушечное оружие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!