На чернокожую студентку натравили полицию

Сотрудника американского университета в штате Массачусетс Smith College отстранили от работы за то, что тот вызвал охрану для проверки чернокожей студентки. Об этом сообщает New York Daily News.

Уму Канутэ (Oumou Kanoute) сидела на диване в общей зоне и обедала, когда к ней подошел сотрудник полиции кампуса. На вопрос «что она тут делает» девушка ответила, что участвует в летней учебной программе, а сейчас обедает. Разговор с полицейским она записала на телефон.

Полицейский объяснился перед Канутэ и попросил прощения за беспокойство. Однако событие разозлило девушку. В своем Facebook она написала: «Я в шоке от того, что я не могу просто спокойно сесть и съесть свой обед. Сегодня кто-то почувствовал острую надобность вызвать из-за меня полицию (...) Он не потрудился сам ко мне подойти и прояснить ситуацию (...) Я ничего плохого не делала, я не шумела и никому не мешала. Все, что я сделала — родилась чернокожей».

Она также отметила, что «студенты с другим цветом кожи не должны объяснять, почему они имеют право находиться в престижных учебных заведениях для белых».

Представители администрации университета сообщили, что пытаются противостоять тенденции, при которой белые вызывают полицию, когда видят чернокожих. Учебное заведение также провело внутреннее расследование и отстранило сотрудника, который вызвал сотрудника охраны, однако его имя не называется.

2 августа жительница нью-йоркского Бруклина позвонила в полицию из-за чернокожей женщины, спрятавшейся от дождя около входной двери в ее квартиру. В начале июля американец из штата Северная Каролина вызвал полицию из-за женщины, пришедшей в общественный бассейн, возле которого она живет.

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