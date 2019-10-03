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Бывший футболист сборной России порассуждал о пользе пива

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Дмитрий Комбаров

Российский защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением относительно употребления футболистами пива. Его слова приводит журнал «Большой Спорт».

32-летний игрок подчеркнул, что бокал пива «стандартных размеров» не оказывает пагубного влияния на спортсменов. «На эмоциональном состоянии оно скажется даже благотворно — поможет расслабиться», — сказал Комбаров.

В июне этого года Комбаров расторг контракт с московским «Спартаком». Уже в июле он присоединился к «Крыльям Советов» на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше Российский премьер-лиги футболист провел десять матчей и не отметился результативными действиями.

Комбаров защищал цвета «Спартака» с 2010 года. На его счету 226 матчей и 21 забитый мяч в составе клуба. В сезоне-2016/2017 он стал чемпионом России. До этого футболист выступал за московское «Динамо».

Комбаров дважды участвовал в чемпионате Европы в составе сборной России — в 2012-м и 2016-м годах. В составе национальной команды он провел 47 игр и забил два гола.

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