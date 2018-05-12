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Уткин порассуждал о «клинических мудаках» в сборной России

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Василий Уткин

Футбольный комментатор Василий Уткин в своем Facebook порассуждал о предварительном составе сборной России на домашний чемпионат мира и пришел к выводу, что командой с 2016 года руководят «клинические мудаки».

Уткин напомнил, что 2 мая главный тренер национальной команды Станислав Черчесов утверждал, что защитника Дмитрия Комбарова за три недели можно научить играть против лидера сборной Египта Мохамеда Салаха. В результате Комбаров не попал в список 28 футболистов, которые были вызваны на тренировочный сбор в Новогорске.

«Вот я пока не знаю, как мне об этом, и о другом, и обо всем написать. Мне для этого нужно уточнить, и я в процессе, существует ли в русском языке выражение "клинический мудак". Допустимо ли оно логически», — написал Уткин. Продолжив свои рассуждения, он заметил: «Я совершенно уверен, что до 2016 года клинические мудаки к управлению сборной России/СССР не допускались. Но все когда-нибудь происходит впервые. Кто знает, может быть, родился новый диагноз в мировой медицине?»

В расширенный состав сборной России, опубликованный 11 мая, вошли 35 футболистов. Из них семеро, в том числе Комбаров, оказались в дополнительном списке. Эти игроки не будут вызваны на тренировочный сбор.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

Черчесов пришел в сборную России летом 2016 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых победила лишь пять раз. В 2017-м россияне не смогли выйти из группы на домашнем Кубке Конфедераций.

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