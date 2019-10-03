В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России

В рейтинге десяти недавних ракетных пусков, которые изменили историю, составленном Popular Mechanics, пять стартов проведены при участии России.

В перечень американского журнала попали пуск 21 мая 2009 года с Плесецка «Союз-2.1а» с разгонным блоком (РБ) «Фрегат», в результате которого из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени военный спутник связи «Меридиан-2» оказался на нерасчетной орбите, и старт 5 декабря 2015 года (также с Плесецка) «Союз-2.1а», когда военный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Канопус-СТ» («Космос-2511») не отделился от РБ «Волга» из-за несрабатывания одного из четырех замков, удерживавших его на «разгоннике».

Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула. Далее в списке журнала находится старт 27 ноября 2017 года с Восточного «Союз-2.1а» с «Фрегатом», в ходе которого из-за непрогнозировавшегося поведения РБ после его отделения от носителя были утеряны 19 КА.

Перечь «исторических» неудач российской космонавтики завершается стартом 22 августа 2014 года с космодрома Куру «Союз-СТ-Б» с РБ «Фрегат-МТ», в результате которого из-за ошибки в ориентации «разгонника» два КА Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.

Две неудачи в запуске российских ракет, перечисленных изданием, связаны с «Фрегатом» (изготовитель — химкинское «Научно-производственное объединение Лавочкина»), еще две — с московским «Центром Хруничева» (систему разделения для КА «Канопус-СТ» изготовил входящий в «Центр Хруничева» омский «Полет»), и одно — с самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс».

В октябре стало известно, что «Роскосмос» в два раза сократит число пилотируемых пусков (кораблей «Союз МС») к Международной космической станции (МКС), поскольку Россия в 2020 году из-за ввода в эксплуатацию пилотируемых кораблей США потеряет монополию на доставку людей на орбитальную станцию.

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