Корпорация МСП обеспечила кредит компании стартапов «Арника»

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) обеспечила гарантии на сумму 374,8 миллиона рублей для второй кредитной линии Сбербанка компании «Арника» из Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации. Вторая кредитная линия открыта Сбербанком на сумму 832,9 миллиона рублей.

Новый кредит направлен на строительство второй очереди проекта — завода «Фармасинтез». На заводе планируется производить до 2 тысяч тонн в год различных ветеринарных антибиотиков в ассортименте до 10 наименований.

Компании «Арника», реализует стартап-проекты по созданию на территории опережающего развития «Надеждинская» биотехнологического кластера высокотехнологичных производств по выпуску кормовых ингредиентов и ветеринарных антибиотиков.

Ранее в 2018 году Сбербанком также при поддержке Корпорации МСП был предоставлен кредит на сумму 1,1 миллиарда рублей на строительство первой очереди проекта. Таким образом, общая сумма кредитной поддержки высокотехнологичного проекта со стороны Сбербанка достигла более 1,9 миллиарда рублей, а объем гарантийной поддержки Корпорации МСП – 874 миллиона рублей. Общая стоимость проекта оценивается на сумму более 3,9 миллиарда рублей.

Полученные в 2018 году средства были направлены на создание предприятия «Кормбиосинтез», которое с 2020 г планирует производить ежегодно до 10 тысяч тонн биологически ценных ингредиентов для сельскохозяйственных животных: «умных» кормовых витаминов, про- и пребиотиков, белковых концентратов и защищенных аминокислот для КРС в ассортименте более 15 наименований.

В результате реализации проекта компания «Арника» в Дальневосточном регионе будут созданы современные высокотехнологичные импортозамещающие производства. Продукцию компании планируется реализовывать в регионах России и экспортировать в страны Северо-Восточной, Восточной и Юго-Восточной Азии. С вводом в эксплуатацию новых предприятий планируется создать около 200 новых рабочих мест. Дополнительный импульс к развитию получат малые и средние компании региона, обеспечивающие производство необходимым сырьём, материалами, логистическими и другими видами услуг. Запуск производственных линий в промышленную эксплуатацию намечен на 2020 год.

В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70 процентов суммы кредита. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.), гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100 процентов от суммы кредита, при сумме гарантии не более 50 миллионов рублей.