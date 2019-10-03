Уральцы случайно похоронили сбежавшего в США выдающегося россиянина

В городе Верхний Уфалей, Челябинская область, живому человеку случайно установили памятную доску и готовились посмертно признать его почетным гражданином. Об этом сообщает сайт Znak.com.

В 2018 году на доме по адресу улица Победы, 24, в котором когда-то жил Олег Хохлов, некогда бывший самым молодым руководителем завода «Уфалейникель», повесили мемориальную доску с указанием дат рождения и смерти. Согласно памятной табличке, Хохлов скончался в 2005 году. Местные депутаты собирали подписи, чтобы посмертно присвоить Хохлову, возродившему предприятие из пепла и оставившему о себе добрую память, звание почетного гражданина города.

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Однако в начале сентября 2019 года на электронную почту генерального директора «Уфалейникеля» Юрия Абдурахимова, главного инициатора установки мемориальной доски, пришло письмо от Хохлова, в котором он сообщил, что с 1993 года живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, и чувствует себя хорошо. Россиянин решил уехать после штурма Белого дома, поскольку опасался начала гражданской войны. Хохлов прикрепил к посланию несколько фотографий, на одной из которых держит журнал, выпущенный в мае этого года.

В письме Олег Хохлов признался, что когда узнал о происходящем, «был потрясен дважды и зарыдал»: «Первый раз — когда увидел и понял, что в Уфалее меня все еще помнят и ценят. Второй раз — когда до меня дошло, что в Уфалее меня похоронили». Он признался, что благодарен жителям города за добрую память, и пошутил, что, по примете, похороненный при жизни проживет больше ста лет. Хохлов завершил письмо просьбами отправить ему видео с открытия памятной доски и исправить текст на ней. Он заверил, что не обижается на жителей Верхнего Уфалея, но его очень расстраивает, что комбинат снова пришел в упадок.

Журналисты издания предположили, что Хохлова признали мертвым из-за того, что в энциклопедии «Челябинская область» указана дата его смерти.

В августе сообщалось о жительнице Великобритании, которую по ошибке признал мертвой мобильный оператор. В результате она осталась без связи на несколько месяцев, а ее родным пришли письма с соболезнованиями.

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