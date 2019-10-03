Спевшей в американском метро бездомной из России предложили контракт

Номинированный на музыкальную премию «Грэмми» продюсер Джоэл Даймонд предложил сотрудничество бездомной эмигрантке из России, прославившейся пением в метро Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Даймонд, раскрутивший карьеру американского певца и актера Дэвида Хассельхоффа, планирует запустить «классический-EDM кроссовер» с женщиной.

@LAPDHQ / Twitter

Ранее сообщалось, что бездомная 52-летняя эмигрантка из России спела в метро Лос-Анджелеса и была заснята полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали запись в соцсетях, после чего женщина прославилась и получила пожертвования в размере 50 тысячи долларов.

Бездомная, представившаяся Эмили Замуркой, заявила, что эмигрировала в США в возрасте 24 лет из России, где научилась играть на скрипке и пианино. Петь она училась в детстве самостоятельно, копируя оперных певиц из телетрансляций. После переезда в США она работала в ресторане, затем преподавала игру на пианино, в 2008 году получила вид на жительство, а затем из-за ухудшения финансового положения стала играть на улице на скрипке. Однажды ее инструмент, который стоил десять тысяч долларов, сломали, и женщина оказалась без средств к существованию.

На видеозаписи в метро Замурка исполнила арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» авторства композитора Джакомо Пуччини.

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