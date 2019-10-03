Стало известно о штурме АЭС сверхсекретным советским спецназом

Лучшие оперативники со всего Советского Союза, которые попадали в сверхсекретную школу подготовки спецназа — Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ, проходили подготовку на действующих ядерных объектах СССР. В частности, в рамках учений они за 42 секунды «захватили» Белоярскую АЭС, сообщает «Звезда».

По данным телеканала, школа спецназа была создана на базе военной части 93526 в подмосковной Балашихе в 1969 году. Курс подготовки занимал семь месяцев. В течение этого времени бойцы ежедневно отрабатывали в группе необходимые навыки, в том числе в ходе тренировок на реальных объектах. Так, их нередко забрасывали в неизвестные им населенные пункты, где им было необходимо выявить секретные объекты, составить карту или найти тайник.

В 1980-х годах в ходе подготовки к спецоперации в одной из африканских стран спецназу предложили провести «штурм» Белоярской АЭС. По словам автора этой идеи, начальника Управления нелегальной разведки Юрия Дроздова, подобный эксперимент был полезен как для самих бойцов, которые могли отработать навыки проникновения в особо охраняемые объекты, так и для сотрудников АЭС, которые таким образом могли узнать о существующих в охране объекта уязвимых местах.

Несмотря на то, что служба безопасности Белоярской АЭС активизировала все охранные системы, спецназовцам удалось захватить станцию всего за 42 секунды. За это время они проникли к реакторам и «заминировали» их, при этом ни одна из систем охраны не сработала.

После этого, отмечает «Звезда», спецназовцы были направлены в Африку, где им за 17 минут удалось выкрасть из тюрьмы разведчика-нелегала по кличке Ворон, которому грозила высылка в США.

В апреле стало известно, что российских военных обучают боевым методикам парапсихологии, и они уже применяли их на практике для поражения противника бесконтактным путем. В частности, отмечалось, что спецназовцы овладевают техникой невербального допроса при помощи метаконтакта.

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