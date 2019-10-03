Сорванное выступление России в ПАСЕ попало на видео

Дума ТВ / YouTube

Главе российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петру Толстому пришлось прервать свое выступление из-за криков неизвестного активиста. Видео опубликовано на YouTube-канале «Дума ТВ».

На кадрах видно, как Толстой начинает свою речь со слов: «Я рад, что сегодня у России есть возможность отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес». Однако его прерывает активист, кричавший на английском языке: «Террористическое российское государство!»

«Вот вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии?» — прокомментировал срыв своего выступления Толстой.

Спикер ПАСЕ Лилиан Мори попросила вывести кричавшего из зала, заявив, что необходимо соблюдать правила ПАСЕ, членом которой является россиянин. «В связи с чем прошу покинуть трибуну, вы должны покинуть зал», — сказала Мори.

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