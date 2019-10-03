Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме

Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Толстой выступал на дебатах по поводу протестов в Москве во время выборов в Мосгордуму, когда неизвестный активист начал выкрикивать: «Террористическое российское государство!» Россиянин приостановил свое выступление до тех пор, пока кричавшего не вывели из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

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«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране, и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — прокомментировал он произошедшее.

Как сообщает издание, дебаты, не предполагающие каких-либо обязывающих рекомендаций, предложила провести в ПАСЕ группа партий «Альянс либералов и демократов за Европу».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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