Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме

Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на своего корреспондента.
Толстой выступал на дебатах по поводу протестов в Москве во время выборов в Мосгордуму, когда неизвестный активист начал выкрикивать: «Террористическое российское государство!» Россиянин приостановил свое выступление до тех пор, пока кричавшего не вывели из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране, и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — прокомментировал он произошедшее.
Как сообщает издание, дебаты, не предполагающие каких-либо обязывающих рекомендаций, предложила провести в ПАСЕ группа партий «Альянс либералов и демократов за Европу».
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.