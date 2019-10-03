В российском регионе предложили развивать речной транспорт для перевозки зерна

В Омской области необходимо развить речную инфраструктуру, чтобы зерно из Сибири можно было переправлять по Северному морскому пути. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Для реализации этого плана необходимо обеспечить судоходный фарватер по руслу Иртыша от Омска до впадения в Обь, а также оснастить речной флот специальными судами для перевозки сельскохозяйственной продукции. Местные власти полагают, что это сократит себестоимость затрат на ледовую проводку за счет увеличения грузопотока.

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Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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