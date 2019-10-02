В ЕАЭС экспортируют российскую продукцию на десятки миллиардов рублей

ВЭБ.РФ реализует в странах-участницах ЕАЭС интеграционные проекты на сумму 64 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, планируется поставка железнодорожных составов в Казахстан, промышленной продукции в Армению, вагонов метро, кранов, железнодорожного оборудования, металлопродукции, химической продукции в Белоруссию и финансирование строительства БелАЭС.« Уверен, что новые проекты в партнерстве с ЕАБР также внесут весомый вклад в торгово-экономические связи между странами-участниками ЕАЭС», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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