Глава Верховного суда Украины обиделась на Зеленского из-за Тома Круза

Глава Верховного суда Украины (ВС) Валентина Данишевская пожаловалась, что не имеет возможности поговорить с главой государства Владимиром Зеленским относительно его политики в сфере судебной системы. Об этом она рассказала в интервью «Би-би-си Украина».

По ее словам, она посещала заседания комитета Верховной Рады Украины, чтобы услышать, зачем депутаты от президентской партии «Слуга народа» собираются вдвое сократить численность судей ВС. «Знают ли они, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекта в комитете было принято», — сказала Данишевская.

Председатель суда отметила, что дважды безуспешно пыталась встретиться с Зеленским, чтобы поговорить с ним о реформе. «Один раз публично и второй раз письменно. Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом», — пожаловалась судья.

Данишевская сказала, что виделась с Зеленским на официальных мероприятиях по случаю открытия Антикоррупционного суда Украины. По ее словам, президент так и не успел оценить до конца, что происходит в судебной системе страны. «Наверное, они мне какие-то сигналы посылают, но я не знаю и, возможно, не понимаю их», — добавила она.

30 сентября Том Круз посетил Киев. В столичном метро актера сопровождала охрана, а также ближайший советник украинского президента Андрей Ермак. Позднее Зеленский в своем Facebook-аккаунте опубликовал совместные фотографии с Крузом и поблагодарил актера за приятную беседу.

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