Кубе посулили российские самолеты

Россия обсуждает поставку самолетов на Кубу. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

Главу правительства спросили, не обсуждал ли он с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро тему новых военных баз, учебных бригад, которая активно дискутировалась на российско-кубинских переговорах. Медведев ответил, что с Кастро обсуждалось сотрудничество, а также прошлое. «Как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы», — рассказал премьер.

По словам премьер-министра, принятые ранее решения позволили оживить экономическое сотрудничество двух стран. «Привели к тому, что здесь сейчас снова наши машины, наши тепловозы, теперь железнодорожная тема в полный рост вырастает, — рассказал глава правительства. — Мы говорим о поставках самолетов и о ремонте тех, которые уже есть».

Ранее Медведев заявил, что Россия продолжит укреплять стратегическое партнерство с Кубой. По словам главы правительства, стороны договорились «дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в самых разных сферах — и транспорта, и инфраструктуры, и сельского хозяйства, и, конечно, энергетики, и высоких технологий, и цифрового развития».

Премьер-министр России находился на Кубе с двухдневным визитом 3 и 4 октября. В ходе поездки премьер провел встречу с лидером страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесем, обсудил с ним двустороннее сотрудничество в ряде сфер, а также подписал ряд межправительственных и межведомственных соглашений и коммерческих контрактов.

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