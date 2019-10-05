Медведев пообещал поддержку Кубе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит укреплять стратегическое партнерство с Кубой. Об этом он сообщил по итогам переговоров с лидером страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесем и церемонии подписания совместных российско-кубинских соглашений, передает РИА Новости.

«Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в самых разных сферах — и транспорта, и инфраструктуры, и сельского хозяйства, и, конечно, энергетики, и высоких технологий, и цифрового развития», — пояснил политик.

Глава правительства подчеркнул, что подписанные документы свидетельствуют о партнерском направлении «лучше слов». Он также добавил, что российский бизнес готов принимать участие в модернизации отраслей Кубы, а государство — содействовать в этом.

Медведев находился на Кубе с двухдневным визитом 3 и 4 октября. В ходе поездки премьер провел встречу с Бермудесом, обсудил с ним двустороннее сотрудничество в ряде сфер, а также подписал ряд межправительственных и межведомственных соглашений и коммерческих контрактов.

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