Грузия похвасталась «беспрецедентным» увеличением финансирования от США

МИД Грузии заявил о «беспрецедентном» увеличение бюджетных ассигнований для Грузии со стороны США. Об этом сообщает «Грузия.Online».

«Законопроект 2020 года содержит важные записи с точки зрения деоккупации и политики непризнания грузинских регионов. Следует отметить, что закон предусматривает беспрецедентное увеличение бюджетных ассигнований для Грузии», — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что Грузия получит более 132 миллионов долларов США, что является самым высоким показателем финансовой помощи за всю историю американо-грузинских отношений.

Ранее лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашивили заявил, что в стране необходимо разместить военную базу США с ядерным оружием для защиты от российской агрессии. По словам политика, Москва планирует «взорвать» свои военные базы на грузинской территории, а затем проложить в Боржомском ущелье санитарный коридор к базе Гюмри [в Армении]. «Поэтому единственное на данном этапе, что стратегически сбалансирует регион и спасет нас государственно, — это открытие американских военных баз и агитация, и пропаганда в мире того, что мы народ, который подвергается геноциду», — отметил он.

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