Российские банки занялись незаконным поиском клиентов

Российские банки стали все чаще без разрешения запрашивать кредитные истории граждан, которые никогда к ним не обращались, для того, чтобы навязать им свои услуги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что за три квартала 2019 года регулятор оштрафовал кредитные организации 47 раз за соответствующие нарушения. Больше всего нарушений было зафиксировано у «Открытия» — 32 штрафа. Также неоднократно наказания получали «Уралсиб» (6) и Райффайзенбанк (3).

При этом, по данным издания, жалобы граждан на маркетинговые атаки банков исчисляются сотнями на специализированных форумах в интернете и социальных сетях.

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В самих банках во всем винят технические сбои. В частности, в «Открытии» сообщили, что нарушения произошли в результате ошибки при слиянии баз данных в процессе интеграции его розничной сети и Бинбанка.

Отмечается, что штраф за незаконный запрос кредитной истории составляет 30–50 тысяч рублей. По мнению опрошенных газетой экспертов, сумму можно считать символической, она не останавливает банки.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в свою очередь сообщил, что в ближайшее время сумма будет кратно увеличена.

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