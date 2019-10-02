Проблемы российских банков сравнили с раковой опухолью

В Центробанке назвали основные причины, повлекшие отзывы лицензий у российских банках. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева, ее слова приводит ТАСС.

По словам Юдаевой, основными факторами стали, в частности, недостаточно эффективный менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты. «Важный фактор дестабилизации - попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников», — заключила она и добавила, что скрытые проблемы ведут за собой склонность брать на себя повышенные риски.

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Также зампред ЦБ не обошла вниманием валютные кредиты. «Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики их недооценивают», — сказала она. По словам Юдаевой, процесс сокрытия проблем неэффективен со стратегической точки зрения. «Его можно сравнить даже не с пирамидой, а с разрастанием раковой опухоли», — добавила она.

В середине мая принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что Центробанк в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может лишить лицензий 46 банков. Дефолт, по оценке аналитиков, угрожает 10,9 процента действующих банков. В зоне риска в первую очередь небольшие банки за пределами первой сотни.

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