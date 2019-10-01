Россиян защитят от сборов со стороны банков

Идея дать российским банкам право вводить отрицательные ставки по депозитам в иностранных валютах, что уже применяется в Европе, не касается физических лиц. Об этом во время онлайн-конференции рассказал первый зампред Центробанка России Сергей Швецов, передает «Интерфакс».

По его словам, крупные российские банки действительно попросили дать им возможность последовать примеру европейских, но речь идет только о вкладах юридических лиц.

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Шевцов уточнил, что по этому вопросу необходимы изменения в Гражданский кодекс, и сейчас над принципами введения такой возможности работает специальная группа.

Как отмечали в банках, привлеченные в иностранных валютах средства сейчас невозможно вложить в России в полном объеме. Их приходится переводить в иностранные банки, а там ставки находятся на минимальном уровне или уже отрицательные. Из-за этого такие банки, как Альфа-банк, «Возрождение» и Росбанк, приостановили прием вкладов в евро. Эксперты полагают, что отрицательные ставки по вкладам введут именно в отношении европейской валюты, после чего они превратятся в своего рода банковскую ячейку для хранения средств.

Европейский центробанк (ЕЦБ) в середине сентября опустил ставку по депозитам до минус 0,5 процента. Ранее она находилась на уровне минус 0,4 процента. В европейской банковской сфере негативно восприняли это решение. В Германии не исключили, что такая политика ЕЦБ в перспективе приведет к краху всей финансовой системы Европы, которая и сейчас находится в тяжелом положении.

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