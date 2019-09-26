Российским банкам разрешат стать ближе к Европе

В октябре Госдума получит необходимые документы, связанные с идеей отрицательных ставок по вкладам в российских банках, и начнет их обсуждение. Речь пойдет о вкладах во всех иностранных валютах. Об этом газете «Известия» рассказал председатель комитета Думы по финрынку Анатолий Аксаков.
Ранее о таком предложении банков сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка России Елизавета Данилова. Позднее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что его ведомство не возражает против инициативы.
В банках указывают, что привлеченные в иностранных валютах средства невозможно вложить в России в полном объеме. Из-за этого их приходится переводить в иностранные банки, а такие действия зачастую приводят к убыткам.
Из-за такой ситуации многие российские банки, в том числе Альфа-банк, «Возрождение», Росбанк, приостановили прием вкладов в евро. У остальных доходность установлена на символическом уровне в 0,1 процента. По мнению экспертов, в первую очередь отрицательные ставки по вкладам коснутся именно европейской валюты. После чего вложения, по сути, превратятся из инструмента дохода в своего рода сейфовую ячейку для хранения средств.
В сентябре Европейский центробанк (ЕЦБ) установил ставку по депозитам на уровне минус 0,5 процента. Последние годы она также держалась на отрицательном уровне — минус 0,4 процента. В связи с этим ряд европейских банков, например, швейцарские и датские, уже принимают вклады клиентов по отрицательным ставкам.