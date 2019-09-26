Российским банкам разрешат стать ближе к Европе

В октябре Госдума получит необходимые документы, связанные с идеей отрицательных ставок по вкладам в российских банках, и начнет их обсуждение. Речь пойдет о вкладах во всех иностранных валютах. Об этом газете «Известия» рассказал председатель комитета Думы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее о таком предложении банков сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка России Елизавета Данилова. Позднее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что его ведомство не возражает против инициативы.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

В банках указывают, что привлеченные в иностранных валютах средства невозможно вложить в России в полном объеме. Из-за этого их приходится переводить в иностранные банки, а такие действия зачастую приводят к убыткам.

Из-за такой ситуации многие российские банки, в том числе Альфа-банк, «Возрождение», Росбанк, приостановили прием вкладов в евро. У остальных доходность установлена на символическом уровне в 0,1 процента. По мнению экспертов, в первую очередь отрицательные ставки по вкладам коснутся именно европейской валюты. После чего вложения, по сути, превратятся из инструмента дохода в своего рода сейфовую ячейку для хранения средств.

В сентябре Европейский центробанк (ЕЦБ) установил ставку по депозитам на уровне минус 0,5 процента. Последние годы она также держалась на отрицательном уровне — минус 0,4 процента. В связи с этим ряд европейских банков, например, швейцарские и датские, уже принимают вклады клиентов по отрицательным ставкам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!